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11 منطقة في شبرا الخيمة مهددة بالصعق من أسلاك الضغط العالي (صور)

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التحرير

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شبح الموت صعقًا أو الطرد من منازلهم  يلازمهم فى منامهم، إنه حال سكان 11 منطقة عشوائية غير آمنة تقع منازلها تحت خطوط الضغط العالي بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وقام المواطنون ببناء نحو 4 آلاف وحدة سكنية عشوائية على نحو 40 فدانًا بمناطق حى شرق من أبرزها «بهتيم وعزبة رستم ومسطرد والمرجوشي والشارع الجديد وأبو الهنا وسوق السيراميك.. وغيرها»، فيما تمر أسلاك الضغط العالي فوق بناياتهم، وهو ما يمثل خطورة داهمة على أرواحهم وصحتهم.

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«ممكن نموت في أي لحظة».. هكذا وصف عبدالنبي الدسوقي، أحد سكان منطقة بهتيم الوضع الكارثي بسبب أسلاك التيار العالى التى تمر فوق منازلهم التي يقطنون بها منذ سنوات، متهما المسؤولين بعدم التحرك لحل الأزمة، متابعا: «بنخاف على أولادنا من وقوع الأسلاك على الأرض وتعرضهم لخطر الصعق بالكهرباء».

 

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وبدأ محمد محمود، أحد سكان منطقة المرجوشي، حديثه عن خطوط الضغط العالي التي تعلو منزله، قائلًا: «بننشر هدومنا جوة الشقة بسبب الخوف من الأسلاك ياريت تشوف لنا حل بسرعة قبل فوات الأوان».

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وذكر محمود أن 3 أشخاص أصيبوا بحروق في انفجار أسلاك الضغط العالي بالمنطقة فى شهر يونيو الماضى، متابعا: «محدش اتحرك والأسلاك كما هي معلقة فوق منازلنا وجاهزة لحصد أرواحنا فى أى لحظة».

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أما الحاجة أم عماد، ربة منزل، ومقيمة بعزبة رستم، أعربت عن غضبها قائلة: «بنسمع تصريحات من المسؤولين وسمعنا إن في شقق هتتعمل وينقلونا فيها ومحصلش وسمعنا إنهم هيشيلوا الخطوط وبردوا مفيش حاجة اتعلمت وأدينا مستنيين الموت يجيلنا ومحدش بيسأل فينا».

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من جانبها، أكدت الدكتورة عزيزة السيد رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أن المحافظة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه المشكلة، مستدركة: «لكننا نصطدم دائمًا بالوضع القانونى لأصحاب هذه المنازل، لأن معظمها مخالف ما يتطلب وضع حل لهذه المشكلة أولا».

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه يجرى إعداد دراسة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن خطة لرفع أسلاك الضغط العالى وتحويلها إلى كابلات أرضية بتكلفة نحو 2.6 مليار جنيه.

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التحرير

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