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رشوان: ترشح مشيرة خطاب لليونسكو يؤكد دور المرأة المصرية في التغيير

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مصراوي Masrawy

رشوان: ترشح مشيرة خطاب لليونسكو يؤكد دور المرأة المصرية في التغيير

05:50 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

رشوان: ترشح مشيرة خطاب لليونسكو يؤكد دور المرأة المصرية في التغيير

ضياء رشوان

كتبت - هاجر حسني:

وصف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، دعم السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة منظمة اليونسكو بـ"الأمر المهم"، قائلًت: "إننا اليوم لسنا بصدد حملة انتخابية عادية للحصول على منصب دولي، وأنها انتخابات تأتي في مرحلة غير مسبوقة في والعالم العربي، من خلال ربيع عربي غير خريطة العالم العربي بالكامل".

وأضاف رشوان، خلال مؤتمر دعم مشيرة خطاب رئيسة لليونيسكو، والذي عقدته الهيئة، اليوم الثلاثاء: "ليس لدى أي أحد شك في قيمة هذا البلد في موجات التحديث والتطوير الذي شهدها العالم كله".

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن ترشيح السفيرة مشيرة خطاب في هذا الظرف الإقليمي والعالمي تأكيد على دور المجتمع الحديث، وكذلك سيدات مصر اللاتي تمثلهن خطاب، صاحبة الدور المهم في التغيير أثناء ثورتي يناير ويونيو، كما أكدت الدستور والقيادة المصرية على دور المرأة في التطوير.

وتابع: "اليونسكو مهتمة بالعالم الثالث وقضاياه ويتطلب ذلك وجود أحد من مصر في هذه المنظمة، ونتمنى أن نهنئ خطاب بمنصبها في اليونسكو قريبا بعد الانتخابات".

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