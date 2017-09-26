​شيخ الأزهر: مشيرة خطاب جديرة بتولي منصب مدير عام اليونسكو

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن السفيرة مشيرة خطاب المرشحة المصرية لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، جديرة بأن تتولى المنصب الأممي الرفيع.

وأضاف الطيب خلال استقباله السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر والاتحاد الإفريقي لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، اليوم الثلاثاء، أن هذه هي أول مرة تترشح فيها إمرأة عربية بخبرة مشيرة خطاب لهذا المنصب، ما يعد فرصة ذهبية لإبراز ثقافة هذه المنطقة العريقة وحضارتها الثرية أمام العالم، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة واحترامها، والتعريف بثقافة الشرق الرامية إلى تحقيق السلام والتعايش المشترك بين الناس جميعًا.

من جانبها، أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن تقديرها البالغ والعميق لدور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الاسلام الوسطي والمعتدل في مواجهة قوى التطرف والارهاب، موضحةً أن التعليم هو الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها مكافحة هذه القوى الظلامية التي تهدد المنطقة والعالم.

حضر اللقاء السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وعضو مدير حملة دعم مشيرة خطاب، والسفير عبدالرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية.