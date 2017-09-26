"الأكاديمية العربية" تحتفل باليوم البحري العالمي الخميس

الإسكندرية- أ ش أ:

تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بعد غد الخميس، فعاليات الاحتفال باليوم البحري العالمي وذلك بمقر الأكاديمية الدائم في أبى قير بالأسكندرية.

ويشهد الاحتفال حضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية واللواء على عشماوي قائد المنطقة الشمالية والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية واللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري قناصل الدول العربية والأجنبية بالإسكندرية و رؤساء مجلس إدارة الموانئ المختلفة والشركات المختصة بصناعة النقل البحري.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية في تصريح له اليوم، إن اليوم البحري هو يوم رسمي للأمم المتحدة يقام سنوياً بهدف التركيز على أهمية النقل البحري والأنشطة البحرية، وتسليط الضوء على المساهمة الكبيرة للمنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء فى الجهود العالمية لتحسين سلامة الشحن وأمنه وكفاءته وحماية البيئة البحرية .

وأوضح أن موضوعات اليوم البحري العالمي 2016 و2017 مكملة لبعضها البعض ويمكن اعتبارها استجابة لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015. فموضوع عام 2016 كان "الشحن لا غنى عنه للعالم" حيث كانت الرسالة هي أهمية الشحن فى دعم واستدامه المجتمع العالمي يعطى عمل المنظمة البحرية الدولية أهمية تصل إلى ما هو أبعد من الصناعة نفسها.

وقال عبد الغفار، إن عنوان عام 2017 هو "الربط بين السفن والموانئ والإنسان" وهو يركز على مساعدة الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ استراتيجيات بحرية للاستثمار فى نهج مشترك بما فى ذلك تيسير النقل البحري والسلامة الملاحية، وحماية البيئة البحرية، والأمن البحري، بالإضافة إلى تشجيع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى والصناعة للعمل مع البلدان المتقدمة والبلدان النامية لتعزيز أفضل الممارسات وبناء الجسور بين الجهات الفاعلة المختلفة المشاركة فى هذه المجالات.

وتابع أن الاحتفال يهدف إلى تحسين التعاون بين سلطات الموانئ والشحن البحري وإقامة شراكة أوثق بين القطاعين ورفع مستوى العالمية والمعايير، ووضع معايير لسلامة وأمن وكفاءة الموانئ وسلطات الدولة الساحلية، وتوحيد إجراءات الموانئ من خلال وضع إرشادات أفضل.