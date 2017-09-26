إحالة وكيل مدرسة البارودية بالفيوم للتحقيق

الفيوم – حسين فتحى:

أحال الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وكيل مدرسة البارودية للتعليم الأساسي للتحقيق بسبب شربها الشاي داخل الفصل، وشدد على جميع المعلمين بالمدرسة بعدم تكرار ذلك.

كما تابع عبد المنعم، قاعات رياض الأطفال وناقش أطفال الروضة علميًا، ونبه على معلمات رياض الأطفال، بضرورة بث الانتماء والوطنية في نفوس الأطفال منذ الصغر.

فيما تابع محمد عبد الله وكيل المديرية مدارس إدارة يوسف الصديق، وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة والفصول، كما أنذر مدير مدرسة حسن والي للتعليم الأساسي بسبب ملاحظته إغلاق معمل العلوم، كما أشرف وكيل المديرية على تسليم الكتب المدرسية دون التقيد بسداد المصروفات.