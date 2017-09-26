إحالة وكيل مدرسة البارودية بالفيوم للتحقيق
إحالة وكيل مدرسة البارودية بالفيوم للتحقيق
05:41 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعلي
الفيوم – حسين فتحى:
أحال الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وكيل مدرسة البارودية للتعليم الأساسي للتحقيق بسبب شربها الشاي داخل الفصل، وشدد على جميع المعلمين بالمدرسة بعدم تكرار ذلك.
كما تابع عبد المنعم، قاعات رياض الأطفال وناقش أطفال الروضة علميًا، ونبه على معلمات رياض الأطفال، بضرورة بث الانتماء والوطنية في نفوس الأطفال منذ الصغر.
فيما تابع محمد عبد الله وكيل المديرية مدارس إدارة يوسف الصديق، وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة والفصول، كما أنذر مدير مدرسة حسن والي للتعليم الأساسي بسبب ملاحظته إغلاق معمل العلوم، كما أشرف وكيل المديرية على تسليم الكتب المدرسية دون التقيد بسداد المصروفات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"تعليم النواب": مناقشة رفع رواتب المعلم إلى 3000 جنيها بدور الانعقاد
-
مصدر بالتعليم يؤكد صعوبة فتح باب التقديم للمدارس اليابانية اليوم
-
"يونيسيف" تعتزم تدريب 6 آلاف معلم ابتدائي
-
التعليم: لم نعلم شيئًا عن زيارة وفد من الرئاسة للمدارس اليابانية
إعلان
إعلان