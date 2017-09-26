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"التعليم العالي": "لن ننجر وراء أي تصريحات تستهدف تحقيق الشو الإعلامي"

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مصراوي Masrawy

"التعليم العالي": "لن ننجر وراء أي تصريحات تستهدف تحقيق الشو الإعلامي"

05:38 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

كتبت- داليا شبل:

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة لديها خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 التي تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي بالكامل، وكذلك تطوير كافة المؤسسات والمراكز البحثية التابعة لها".

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن "الوزارة تسير بخطى محسوبة صوب أهدافها ولن تنجر وراء أي تصريحات يستهدف البعض من خلالها تحقيق الشو الإعلامي".

وتابع المصدر: "ترحب الوزراة بأي مقترحات إيجابية لأي عضو هيئة تدريس يقدمها مباشرة للوزارة أو بأي وسيلة إعلامية خاصة لو كانت مدروسة جيدًا وتقدم بديلا منطقيا قابلا للتنفيذ الواقعي، وطالما كان القصد منها الصالح العام لمنظومة التعليم العالي، ولن تلتفت الوزارة لغير ذلك، ولن تهدر طاقة العاملين بها للرد على كل ما يطرح بغرض تحقيق الشو الإعلامي".

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مصراوي Masrawy

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