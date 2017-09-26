العثور على جثة سيدة داخل منزلها بقرية "كفر فيالة" بالمحلة

الغربية – مروة شاهين:

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الثلاثاء، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها في ظروف غامضة بقرية كفر فيالة بدائرة مركز المحلة، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين عن القانون على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة تدعي "هدى.أ" مقيمة بقرية كفر فيالة بدائرة المركز في ظروف غامضة.

تشكل فريق بحث جنائي قاده اللواء أيمن لقية مدير مباحث الجنائية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وتبين من المعاينة الأولية التي أجراها النقيب عمر أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، العثور على جثة سيدة داخل غرفة نومها بمنزل بوسط القرية.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.