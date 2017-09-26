"القومي للترجمة" يعلن الفائزين بجوائزه الثلاث

كتبت- نسمة فرج:

أعلن الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، اليوم الثلاثاء، أسماء الكتب التي فازت بجوائز المركز الثلاثة: جائزة رفاعة الطهطاوي في دورتها الثامنة، جائزة الشباب في دورتها الخامسة، وجائزة الثقافة العلمية في دورتها الثانية.

وحصد المترجم مراد تدغوت، على جائزة رفاعة الطهطاوي عن ترجمته لكتاب "الكتاب العربي المخطوط" من تأليف المستشرق وعالم المخطوطات الفرنسي فرانسوا ديروش.

والكتاب المترجم إلى العربية عن اللغة الفرنسية؛ صادر عن معهد المخطوطات العربية في عام 2016، ويضم أربع محاضرات ألقاها ديروش فى المكتبة الوطنية في باريس في نوفمبر 2001، ثم قام بعدها بأربعة أعوام بتحريرها في أربعة فصول: (كتاب الله)، (الرجال والكتب)، (الخصوصية المغربية) و(أوراق الشجر وبتلات الزهور).

وفازت بجائزة الشباب سارة عادل عن ترجمتها لكتاب "النظرية النقدية: مقدمة قصيرة جدا"؛ من تأليف ستيفن إريك برونر، وقد صدر عن دار "كلمات/ هنداوي" فى العام 2015، ويقدم لمحات سريعة عن رواد النظرية النقدية، كما يلقي الضوء على مجموعة من الأفكار والموضوعات التي تميز النظرية النقدية عن منافستها الفلسفية الأكثر تقليدية، والكتاب مترجم عن اللغة الألمانية.

أما جائزة الثقافة العلمية، فقد منحت للمترجمة أميرة علي عبد الصادق عن ترجمتها لكتاب "الطرق على أبواب السماء: كيف تنير الفيزياء الكون والعالم المعاصر" من تأليف ليزا راندل، وصدر عن "مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة" في عام 2015، وهذا الكتاب هو نظرة شاملة وسهلة الاستيعاب للتطورات في علم الفيزياء، ويعتبر من أكثر الكتب العلمية الصادرة في السنوات الأخيرة شمولا، وتمت ترجمته عن اللغة الانجليزية.