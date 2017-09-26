أول امرأة تجتاز "أقسى" دورة تدريب في البحرية الأمريكية
أول امرأة تجتاز "أقسى" دورة تدريب في البحرية الأمريكية
05:18 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
إحدى المشاركات في معسكر تدريبي لقوات مشاة البحرية
لندن – (بي بي سي):
دخلت جندية أمريكية التاريخ كأول امرأة تنهي دورة تدريب ضباط معروفة بصعوبتها مع سلاح مشاة البحرية.
وستكلف الملازم قريبا بقيادة فصيل يضم 40 جنديا بعد أن أنهت تدريبها يوم 25 سبتمبر في كوانتيكو بولاية فرجينيا.
واستمرت دورة تدريب الضباط 13 أسبوعا، وتخرج منها 88 فقط من أصل 131 من مشاة البحرية. وغالبا ما يفشل نحو 10 بالمئة من الاستمرار في الدورة في يومها الأول.
ونشر قائد الفيلق البحري الجنرال روبرت نيلر صورة لها على تويتر دون الإفصاح عن هويتها - بناء على طلبها - وغرد قائلا إنه "فخور بها وبزملائها القادة".
وفي مارس من عام 2016 جعل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كل المناصب العسكرية متاحة للنساء، بما فيها الوحدات القتالية.
وتصل إلى 15 بالمئة نسبة الإناث العاملات في القوات العسكرية التي يبلغ عددها 1.4 مليون جندي عامل في القوات المسلحة الأمريكية.
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