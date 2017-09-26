12 جنيها لكيلو الصفيح و2.5 للبلاستيك.. الموافقة على مشروع لإعادة التدوير بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن إبراهيم العربي، رئيس مركز ومدينة ملوي، موافقته على المشروع المقدم من إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال الخدمات البيئية، لشراء النفايات والمستهلكات المنزلية الصلبة والسائلة، الصالحة للتدوير وإعادة التصنيع النفعي.

وأوضح رئيس المركز أن المشروع يطرح عرضًا على الأهالي، بشراء زيت الطعام المتخلف من عمليات القلي بسعر جنيهين ونصف للكيلو الواحد، ونفس السعر للكيلو جرام من "البلاستيك"، ومبلغ 12 جنيهًا لكيلو "الصفيح" المصنع منه عبوات المياه الغازية المعدنية "الكانز"، و90 قرشًا لكيلو الورق، جنيهًا ونصف لكيلو الكرتون، ونفس السعر لكيلو "الصفيح" العادي، أما الزجاج فتم تقدير الكيلو منه بمبلغ 25 قرشًا.

وأعلنت الشركة الموقعة للاتفاق مع رئاسة مركز ملوي، توفير منافذ لتسلم النفايات واستعدادها لتوجيه مندوبيها للمنازل، وعن توفيرها لفرص عمل بنفس المجال لعدد من أبناء مركز ملوي.