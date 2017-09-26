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​غدًا.. مطار الغردقة ينفذ تجربة طوارئ متسعة النطاق

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مصراوي Masrawy

​غدًا.. مطار الغردقة ينفذ تجربة طوارئ متسعة النطاق

05:21 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

​غدًا.. مطار الغردقة ينفذ تجربة طوارئ متسعة النطاق

مطار الغردقة الدولي

الغردقة- (أ ش أ):

يشهد مطار الغردقة الدولي، غدا الأربعاء، تنفيذ تجربة طوارئ متسعة النطاق بالمطار بحضور محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله واللواء طيار صادق الشورى مدير المطار.

وقال مصدر مسؤول بالمطار - في تصريح اليوم الثلاثاء-، إن التجربة تتمثل في السيطرة على حريق بالطائرة وتفكيك جسم هيكلي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كل التدريبات لتنفيذ التجربة الفعلية غدا بمشاركة عدد من الجهات منها الإسعاف والحماية المدنية.

وأضاف المصدر أن تلك التجربة تأتي لرفع كفاءة العاملين وقياس مدى استعداد الجهات المشاركة في التعامل مع الحدث، حيث كانت سلطات المطار قد قامت خلال الفترة الماضية بإجراء سيناريوهات لتدريب العاملين والمشاركين في التجربة.

هذا المحتوى من

Asha

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