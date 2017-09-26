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"الدولية للطاقة الذرية" تعتمد قرار مصر حول الضمانات الشاملة بالشرق الأوسط

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مصراوي Masrawy

"الدولية للطاقة الذرية" تعتمد قرار حول الضمانات الشاملة بالشرق الأوسط

05:11 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الدولية للطاقة الذرية

القاهرة- أ ش أ:

صرح السفير عمر عامر المندوب الدائم لمصر لدى المنظمات الدولية في فيينا، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم اعتماد القرار المقدم من مصر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وذلك خلال أعمال الدورة الـ 16 للمؤتمر العام للوكالة.

وأضاف عامر أن القرار قد حظي بتأييد أغلبية كبيرة من الدول حيث صوت لصالحه 123 دولة وامتنعت خمس دول ولم تصوت أية دولة ضد القرار.

وأشار السفير المصري إلى أن اعتماد هذا القرار يمثل مكسباً هاماً في إطار الجهود الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، حيث يطالب كافة دول المنطقة بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان عدم تحريف أي من المواد النووية لغير الأغراض السلمية.

وأعرب عامر عن تطلعه لأن يؤدي اعتماد القرار بهذه الأغلبية الكبيرة إلى كسر حالة الجمود التي تعترى مسار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

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