النيابة عن واقعة قتل "مدرب الكاراتيه" لوالدته وشقيقه بإمبابة:"مريض بالشك الدائم "

كتب -صابر المحلاوي:

تسلمت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول للنيابات، اليوم الثلاثاء، تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية الخاص بمدرب الكاراتيه المتهم بقتل والدته وشقيقه التوأم بإمبابة عن إصابته بمرض نفسي.

وجاء في التقرير، أن المتهم مصاب بمرض يدعى "البارانويا"، وهو عبارة عن أفكار يعتنقها المريض ويؤمن إيماناً وثيقاً بتعرضه للاضطهاد أو الملاحقة، ويفسر سلوك الآخرين تفسيراً يتفق مع هذا الاعتقاد مع الشك الدائم في كل الناس، وسوء الظن وتوقع الإيذاء من الآخرين، وبناء على ذلك أمرت النيابة بوضع المتهم بصفة نهائية داخل أحد المصحات النفسية والعصبية.

كانت نيابة شمال الجيزة، أودعت مدرب الكاراتيه المتهم بقتل والدته وشقيقه التوأم بمنطقة إمبابة، في شهر رمضان الماضي، مستشفى الأمراض العقلية لبيان مدى صحة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

وصدر قرار النيابة بإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية، لبيان مدى إدراكه بعد هذيانه بأقوال غير منطقية أثناء التحقيقات، حيث قرر أن "الجن" وراء ارتكابه الجريمة، وأن أسرته كانت تقوم بعمل "الأعمال والسحر" له؛ ما أدى لإصابته بحالة اكتئاب، وأثناء التحقيقات طلبت شقيقته عرضه على طبيب نفسي بعدما كان منعزلاً عنهم في المنزل، وكان يقرأ كتبًا في السحر والشعوذة.

وبدأت الجريمة عندما أبلغ أهالي عزبة الصعايدة قسم شرطة إمبابة بقتل شاب لوالدته وشقيقه، وإصابة والده، فانتقلت قوة على رأسها العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة.

وتبين أن المتهم احتجز نفسه داخل غرفة نوم بالشقة بجوار جثتي شقيقه ووالدته حاملاً في إحدى يديه سلاح الجريمة وفي الأخرى "شومة" مهددًا كل من يحاول الاقتراب منه لإلقاء القبض عليه، ظل الأمر قرابة الأربع ساعات حتى لجأت أخيرا قوات المباحث إلى رش "غاز أعصاب" على وجه المتهم لتخديره، وفور فقدانه الاتزان تمت السيطرة عليه وضبطه.