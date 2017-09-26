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محافظ الغربية: رفع درجة الاستعدادات للاحتفال بمولد السيد البدوي

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مصراوي Masrawy

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعدادات للاحتفال بمولد السيد البدوي

04:58 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعدادات للاحتفال بمولد السيد البدوي

محافظ الغربية أحمد ضيف صقر

أ. ش. أ

قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، إن المحافظة وضعت خطة عمل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، للاستعداد للاحتفال بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بمختلف المرافق والخدمات لخدمة زوار المسجد.

وشدد المحافظ - خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع مجلس إدارة مسجد سيدي أحمد البدوي، على ضرورة التوعية لزوار المسجد خلال الاحتفالات بالمولد الأحمدي للالتزام بالآداب العامة التي حثنا عليها الدين الإسلامي، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي تسيء إلى المظهر العام.

وأكد أهمية تفعيل دور رجال الدين في توعية المواطنين بالسلوكيات الإسلامية الصحيحة ومعالجة السلبيات الخاطئة التي تسيء للمفاهيم الإسلامية، بالإضافة إلى تكثيف الندوات والدروس بالمساجد للتصدي للأفكار المتطرفة، والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، لأن الزيادة السكانية التي تعاني منها تلتهم جهود التنمية في المجتمع وتؤثر بالسلب على حياة المواطنين.

وقرر صقر التنسيق مع وزارة الأوقاف للتعاقد مع إحدى شركات النظافة للقيام بأعمال النظافة العامة بالمسجد، وتدعيم الإنارة بساحة المسجد، وإنشاء مظلات قماش خارجه، وفتح باب بين مصلى السيدات ودورات المياه الخاصة بهن، ودراسة توفير مبردات مياه لخدمة الزوار خارج المسجد، بالإضافة إلى توفير طلمبة مياه لتدعيم المياه بالمسجد خاصة أيام الجُمع.

هذا المحتوى من

Asha

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