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إصابة طفل في حريق سيارة بمحيط مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

إصابة طفل في حريق سيارة بمحيط مطار القاهرة

04:58 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

إصابة طفل في حريق سيارة بمحيط مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أصيب طفل، بحروق متفرقة في جسده إثر حريق سيارة بجوار مبنى الركاب 2 الجديد في مطار القاهرة.

وذكرت مصادر أمنية، أن سلطات مطار القاهرة الدولي سيطرت على الحريق بعد اشتعال النيران في السيارة دون سبب واضح.

وأوضحت المصادر، أن الطفل المصاب عمره 12 عامًا نُقل إلى أقرب مستشفى لاستكمال علاجه.

وأشارت المصادر أن السيارة صغيرة الحجم كان موجودة أسفل كوبري مبنى 2 الجديد بالمطار، قبل أن يندلع الحريق فيها، لافتة إلى أن سيارات المطافي هرعت إلى مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداده لسيارات أخرى.


ولفت إلى أن فريق من المباحث يجري تحقيقاته لمعرفة أسباب اشتعال الحريق.

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مصراوي Masrawy

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