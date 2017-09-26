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وزير التعليم: افتتاح 8 مدارس يابانية خلال العام الدراسي الحالي

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وزير التعليم: افتتاح 8 مدارس يابانية خلال العام الدراسي الحالي وزير التعليم: افتتاح 8 مدارس يابانية خلال العام الدراسي الحالي

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه سيتم افتتاح 8 مدارس يابانية فى مختلف محافظات الجمهورية العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن هناك مدارس أخرى تحت الإنشاء فى بعض المحافظات، وسيتم افتتاحها العام المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة السويس، حيث رافقه الدكتور فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولى والدكتور هانى هلال مستشار وزير التربية والتعليم للتعاون الدولى واللواء أحمد حامد محافظ السويس واللواء محمد جاد مدير أمن السويس.

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وتفقد شوقى، قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية وصالات الرياضة وفناء المدرسة للتأكد من تنفيذ المواصفات المطلوبة طبقا للتجربة اليابانية، موضحا أن الدراسة ستكون باللغة العربية وشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم وستهتم هذه المدارس ببناء شخصية الطفل، مشيرا إلى أن هناك وفد من المعلمين ذهبوا إلى اليابان لدراسة التجربة على أرض الواقع.

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