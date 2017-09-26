التموين: نهدف لإنشاء مناطق لوجسيتة للتجارة الداخلية في 22 محافظة

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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء مناطق تجارية داخل المحافظات، وتسهيل حركة نقل من وإلى تلك المناطق، يهدف إلى تقليل الهدر فى الموارد، ضاربًا المثل بمنطقة "سوق العبور"، والتي يتم نقل الخضروات إليها من المحافظات، ثم إعادة توزيعها مرة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى وجود هدر كبير في البضائع.

وأضاف المصيلحي، خلال الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، حول كيفية النهوض بقطاع التجارة الداخلية، أنه يوجد خطة لدى الوزارة لإنشاء مناطق لوجسيتة للتجارة الداخلية في 22 محافظة، وهو المشروع الذي سيبدأ تطبيقه الأسبوع المقبل بمحافظة الغربية.

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وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الهدف من استراتيجية تطوير قطاع التجارة الداخلية، هو جعل مصر مركزًا تجاريًا رئيسيًا بالمنطقة، وخلق فرص استثمارية جديدة.