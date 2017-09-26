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استبعاد مدير مدرسة في إسكندرية بعد سقوط طالب من نافذة فصل

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استبعاد مدير مدرسة في إسكندرية بعد سقوط طالب من نافذة فصل استبعاد مدير مدرسة في إسكندرية بعد سقوط طالب من نافذة فصل

التحرير

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نعى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية شهاب أشرف محمد الطالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة عبد العزيز عبدالجواد الإعدادية التابعة لإدارة شرق التعليمية.

وسقط الطالب شهاب خلال الحصة الثامنة باليوم التعليمي أمس الاثنين من نافذة الفصل فوق أحد الباعة الجائلين خارج المدرسة، وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة التعليمية إلى المدرسة، ورافقت أسرة الطالب فى أثناء نقله إلى مستشفى الطلبة التي أجرت له الإسعافات الأولية، وأوصت بدورها بنقله إلى المستشفى الجامعي لإجراء أشعة مقطعية وتبين منها ضرورة إجراء عملية جراحية له، ووافته المنية في أثناء إجراء الجراحة.

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وقرر المحافظ استبعاد مدير المدرسة والمشرف العام ومشرف الدور ومعلمة الحصة إلى حين انتهاء التحقيقات في القضية رقم 293 لعام 2017 ، كما تم تحرير محضر رقم 11251 إداري بقسم شرطة سيدي جابر، وتولت النيابة التحقيق في القضية.

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