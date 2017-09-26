مدير أمن الإسكندرية يزور عددا من المدارس

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تفقد اللواء مصطفى النمر مدير امن الإسكندرية عددا من المدارس للاطمئنان على الحالة الأمنية.

وذكر بيان أمني اليوم الثلاثاء أن النمر كلف مأموري الأقسام بالتواصل مع مديري المدارس بنطاق دوائرهم، مع استنفار جميع الجهود لتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وأكد البيان وضع خطة أمنية ومرورية متكاملة لاستنفار جميع الجهود لتوفير المناخ المناسب للطلاب بهدف تحقيق أعلى معدلات تأمين المدارس والجامعات والمعاهد.

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وأشار إلى أن الخطة شملت عدة محاور منها تحقيق السيولة المرورية على جميع الميادين والشوارع خاصة في فترات توجه الطلاب إلى المدارس والجامعات وفي أثناء عودتهم.