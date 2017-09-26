أخبار عاجلة

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

عازر: زيارة السيسي للإمارات هدفها مواصلة التنسيق الأمني والاقتصادي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عازر: زيارة للإمارات هدفها مواصلة التنسيق الأمني والاقتصادي

04:43 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

عازر: زيارة السيسي للإمارات هدفها مواصلة التنسيق الأمني والاقتصادي

كتبت- أسماء يحيى:

قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى دولة الإمارات تعد تتويجاً للعلاقات الوطيدة الطيبة والمتميزة بين البلدين.

وأضافت عازر في تصريحات، الثلاثاء، أن الزيارة تأتي في إطار التشاور المستمر والتنسيق الاقتصادي والأمني بين "الشقيقتين"، واستكمالًا للدور المصري فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت النائبة أن هذه الزيارة سيكون لها آثارًا إيجابية في مختلف المجالات، على المنطقة بأكملها.

ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلى أهمية تشاور قيادات البلدين، حول عدد من القضايا المهمة، على رأسها التصدى بحزم للإرهاب، ومواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يصل من الإمارات بعد زيارة رسمية استغرقت يومين

    أخبار

  • وصول جثمان إيمان "أسمن امرأة فى العالم" من الإمارات

    أخبار

  • صحف الثلاثاء تبرز تصريح السيسي: علاقة والإمارات نموذج للتعاون

    أخبار

  • السيسي يحضر المجلس الأسبوعي لولي عهد أبوظبي

    أخبار

إعلان

dddf86b5c5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا