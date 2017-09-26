عازر: زيارة السيسي للإمارات هدفها مواصلة التنسيق الأمني والاقتصادي

كتبت- أسماء يحيى:

قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى دولة الإمارات تعد تتويجاً للعلاقات الوطيدة الطيبة والمتميزة بين البلدين.

وأضافت عازر في تصريحات، الثلاثاء، أن الزيارة تأتي في إطار التشاور المستمر والتنسيق الاقتصادي والأمني بين "الشقيقتين"، واستكمالًا للدور المصري فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت النائبة أن هذه الزيارة سيكون لها آثارًا إيجابية في مختلف المجالات، على المنطقة بأكملها.

ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلى أهمية تشاور قيادات البلدين، حول عدد من القضايا المهمة، على رأسها التصدى بحزم للإرهاب، ومواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة.