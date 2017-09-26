الأحوال المدنية ترفض استخراج بطاقات شخصية لسكان "أبو حشيش".. ومصدر: "نُقلوا من المنطقة"

كتب - محمد سامي وفتحي سليمان:

قال طارق العوضي المحامي بالنقض، ومدير مركز دعم دولة القانون، إن السجل المدني بحدائق القبة، يرفض استخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بإثبات الشخصية لمن بلغ 16 عامًا، وأن قسم حدائق القبة رفض تحرير محاضر لإثبات الواقعة.

وأضاف العوضي، في تصريحات لمصراوي، أنه سيتوجه مع أهالي منطقة الحدائق، لتحرير محاضر جماعية في قسم الشرطة، موضحا أنه علم من السجل المدني أن محافظ القاهرة هو الذي اتخذ القرار لأن المنطقة تدخل ضمن تطوير العشوائيات التي سيتم إخلاء سكانهم وسيتم اعطائهم شقق بديلة.

وأشار إلى أن هناك مخاوف لدى مسئولي المحافظة من اندساس عناصر تستخرج بطاقات بعنوان داخل المنطقة، وتستخدمها للحصول على شقق بديلة فيما بعد وهو "تخوف مشروع"، مضيفاً :"لكن على المحافظة أن تفرق ما بين البالغ 16 عامًا ووالده المولود والمقيم في منطقة أبو حشيش، وبين الشخص الذي حصل على عقد ايجار مضروب ليثبت اقامته بالمنطقة للحصول على تعويض أو شقة بديلة".

ومن جانبه، قال مصدر أمني - رفض عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام-، إن الأهالي يلجؤون لعمل بطاقات واستخراج أوراق رسمية تابعة للمنطقة، رغم قرار نقلهم إلى أماكن بديلة وتخصيص وحدات سكنية لهم، للتحايل على القانون لأنهم عقب استلامهم يتنازلون لآخرين عن تلك الوحدات ويعودون للسكن من جديد في منطقة أبو حشيش التي صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتهجير الأهالي من المنطقة لتطويرها.

وكشف المصدر أن تحريات الأمن أكدت شروع عدد من الأهالي لاستخراج بطاقات رقم قومي لذويهم من الأماكن البعيدة ونقل محل إقامتهم إلى المنطقة لتسجيل أسمائهم ضمن الحاصلين على وحدات سكنية.

وتابع المصدر: "المحافظ قال كده والناس دي الحكومة خصصت لها أماكن في حتة تانية وكل الإجراءات مقننة وصادر لها قرار رسمي من رئيس الوزراء بأوامر عليا وسنقف ضد ألاعيب بعض المواطنين".