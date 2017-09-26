بالصور.. تصدع منزل من 7 طوابق في المحلة بسبب بناء برج سكني

الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة خلف ديوان مجلس مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، واقعة تصدع منزل سكني مكون من 7 طوابق أمام الشارع المقابل لديوان مباحث التموين، بشكل مفاجىء بسبب أعمال حفر يجريها أحد المواطنين لبناء برج سكني جديد، ما أثار حفيظة الأهالي والمواطنين القاطنين بذات المنطقة إلى حد الرعب والفزع الشديدين خشية تعرض حياتهم للخطر الموت.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من العقيد أشرف عمارة مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بحدوث الواقعة.

كما أصدر المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة توجيهاته إلى المحاسب مسعد داود رئيس حي أول المحلة، بالضرورة تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية، والفنيين لمعاينة موقع التصدع المنزل السكني.

وتبين من المعاينة الأولية وجود تصدعات وشروخ في الطوابق الوسطى والعليا من المنزل، وتم تحرير بلاغًا بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.