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بالصور.. مسئولو ميناء سنغافورة في جولة تفقدية بشرق بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مسئولو ميناء سنغافورة في جولة تفقدية بشرق بورسعيد

04:54 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد مسئولو ميناء سنغافورة، اليوم الثلاثاء، منطقة مشروعات شرق محافظة بورسعيد، للوقوف على آخر تطورات الإنشاءات هناك.

وأطلع الوفد على الأعمال التي تم تنفيذها والأخرى الجاري تنفيذها وحجم الإنجازات في العمل بمشروع أرصفة ميناء شرق بورسعيد بطول 5 كيلو متر لكي يستطيع الميناء أن ينافس أهم الموانئ العالمية، كما قام الوفد بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد ومشاهدة عملية تحسين التربة وكذا زيارة مشروع الأنفاق بورسعيد تنفيذها أسفل قناة السويس، وذلك لربط شرق القناة بغربها وتسهيل عملية نقل البضائع بين الضفتين.

وتفقد الوفد مصنع الخرسانة الجاهزة، التي تستخدم في جسم الأنفاق من الداخل (السيجمنت ) لوضعها بجسم النفق من الداخل، وأبدى الوفد السنغافوري إعجابه الشديد بما يتم على أرض المنطقة الاقتصادية من حجم وإنجاز للأعمال وإنشاء أرصفة تساهم في تعزيز و إنجاح التعاون المشترك بين البلدين .

ويواصل مسئولو ميناء سنغافورة جلساته الفنية غدا ومسئولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لوضع الخطوط النهائية لآليات تنفيذ التعاون والعمل مباشرة وفي أقرب وقت من تشغيل الأرصفة الجديدة بعد تسليمها.

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