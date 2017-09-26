بالصور.. الرقابة الإدارية تكشف تعديات على مخرات السيول بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

نفذت هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، اليوم الثلاثاء، جولة مرورية على مخرات السيول بالمحافظة لبحث ومراجعة مدى الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء، ورافق أعضاء الرقابة الإدارية في جولتهم مسئولي الري بالمحافظة.

وشملت جولة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، تفقد مخر سيل أبوالريش بحري 2، ومخر أبو صبيرة الصناعي، ومخر سيل الرتاج.

وأسفرت الجولة عن قيام الإدارة المركزية للري بأسوان بإجراء أعمال تطهير للمخرات الصناعية للسيول، وأعمال توسيع لبحيرات تجميع المياه، وتبين وجود تعديات بالبناء من قبل بعض الأهالي على المخرات الطبيعية الأمر الذي دعا إلى إقامة سدود إعاقة قبل تلك التجمعات السكانية لحجز المياه أو لتحويل مسار السيول.