بعد قص الطلاب شعرهم.. انتظام الدراسة في مدرسة عسكرية بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قال الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إن الدراسة انتظمت داخل المدرسة العسكرية بمدينة الشهداء، عقب احتجاج الطلاب أمس على حلق شعر الرأس.

وأضاف أن الطلاب التزموا وحضروا لمدرستهم في الموعد المحدد، خاصة طلاب الصف الأول الثانوي، بينما كان الاعتراض من طلاب الصف الثاني عقب تحويل مدرستهم العامة، لعسكرية للعام الأول.

وأضاف عمارة، أنه دعا المستشار العسكري بالمحافظة لعقد اجتماع مع عدد من طلاب المدارس العسكرية في المنوفية، وعددها 7 مدارس منها 4 ثانوي و3 فنية، لتوعيتهم بقواعد المدرسة وتعليماتها.