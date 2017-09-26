بوتين يقيل قائد القوات الجوية الفضائية الروسية

(مصراوي):

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، قائد القوات الجوية - الفضائية الروسية، الفريق أول فيكتور بونداريوف من منصبه، وسرحه من الخدمة العسكرية، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنك.