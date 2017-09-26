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بوتين يقيل قائد القوات الجوية الفضائية الروسية

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مصراوي Masrawy

بوتين يقيل قائد القوات الجوية الفضائية الروسية

04:53 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

بوتين يقيل قائد القوات الجوية الفضائية الروسية

(مصراوي):
أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، قائد القوات الجوية - الفضائية الروسية، الفريق أول فيكتور بونداريوف من منصبه، وسرحه من الخدمة العسكرية، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنك.

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مصراوي Masrawy

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