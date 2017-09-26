بوتين يقيل قائد القوات الجوية الفضائية الروسية
بوتين يقيل قائد القوات الجوية الفضائية الروسية
04:53 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
(مصراوي):
أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، قائد القوات الجوية - الفضائية الروسية، الفريق أول فيكتور بونداريوف من منصبه، وسرحه من الخدمة العسكرية، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنك.
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