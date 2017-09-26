لجنة المسابقات تعاقب «التوأم» والزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، توقيع عقوبات على التوأم حسام وإبراهيم حسن، بعد ما بدر منهما أثناء مباراة الزمالك والمصري في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وعلمت «التحرير» اليوم الثلاثاء، أن اللجنة وقعت عقوبة قدرها 10 آلاف جنيه، على كلًا من حسام وإبراهيم، لعدم التزامهما بدكة الجهاز الفني، كما تم توقيع عقوبة بنفس المبلغ على نادي الزمالك للهجوم على الجهاز الفني للمصري.

شاهد أيضا

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، قد كشف لـ«التحرير» أن تقرير مراقب مباراة الزمالك والمصري لم يتضمن اي إدانة للعميد أو أي سباب من التوأم وإنما اشتمل على اللقطات التي ظهرت على شاشات التليفزيون.