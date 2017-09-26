طارق يحيى: مباراة إنبي مهمة.. وجبر جاهز للمشاركة

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أكد طارق يحيى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالزمالك، أن مباراة إنبي المقرر لها الجمعة المقبل، «مهمة»، موضحًا «سنواجه منافسًا قويًا ولديه لاعبين على أعلى مستوى من الكفاءة الفنية».

وقال يحيى، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن صعوبة المواجهة تكمن في رغبة إنبي في تعويض خسارته أمام كلًا من وادي دجلة وبتروجت، مشيرًا إلى أن علي جبر بات جاهزًا للمشاركة في اللقاء، لكن الأمر متوقف على رؤية المدير الفني نيبوشا.

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ويواجه الزمالك نظيره إنبي يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، أملًا في الحصول على 3 نقاط جديدة تضاف لرصيده للاستمرار على قمة جدول ترتيب الدوري العام.