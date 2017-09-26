أخبار عاجلة

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

طارق يحيى: مباراة إنبي مهمة.. وجبر جاهز للمشاركة

Google+ Print
طارق يحيى: مباراة إنبي مهمة.. وجبر جاهز للمشاركة طارق يحيى: مباراة إنبي مهمة.. وجبر جاهز للمشاركة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد طارق يحيى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالزمالك، أن مباراة إنبي المقرر لها الجمعة المقبل، «مهمة»، موضحًا «سنواجه منافسًا قويًا ولديه لاعبين على أعلى مستوى من الكفاءة الفنية».

وقال يحيى، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن صعوبة المواجهة تكمن في رغبة إنبي في تعويض خسارته أمام كلًا من وادي دجلة وبتروجت، مشيرًا إلى أن علي جبر بات جاهزًا للمشاركة في اللقاء، لكن الأمر متوقف على رؤية المدير الفني نيبوشا.

شاهد أيضا

ويواجه نظيره إنبي يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، أملًا في الحصول على 3 نقاط جديدة تضاف لرصيده للاستمرار على قمة جدول ترتيب الدوري العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان