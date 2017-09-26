أخبار عاجلة

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

محمد عودة: المقاولون يسعى لتكرار تجربة المقاصة والمصري في الدوري

Google+ Print
محمد عودة: المقاولون يسعى لتكرار تجربة المقاصة والمصري في الدوري محمد عودة: المقاولون يسعى لتكرار تجربة المقاصة والمصري في الدوري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب أنه يسعى هذا الموسم لتكرار تجربه المقاصة والمصري البورسعيدي في المواسم الماضية.

وقال عودة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "المقاولون يمتلك هذا الموسم مجموعه قوية من اللاعبين ونسعي في كل مباراة لحصد الثلاث نقاط حتى نحجز مركزًا متقدمًا في الجدول".

شاهد أيضا

وأضاف المدير الفني للمقاولون:" ما يميز الفريق هذا الموسم الآداء الهجومي القوي والرغبة الدائمة لدى اللاعبين في إحراز الأهداف وتحقيق الفوز في المباريات حتى لو كان الفريق متأخرًا".

ويواصل المقاولون استعداداته لمواجهة النصر بعد غد الخميس على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي