محمد عودة: المقاولون يسعى لتكرار تجربة المقاصة والمصري في الدوري

التحرير

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أكد محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب أنه يسعى هذا الموسم لتكرار تجربه المقاصة والمصري البورسعيدي في المواسم الماضية.

وقال عودة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "المقاولون يمتلك هذا الموسم مجموعه قوية من اللاعبين ونسعي في كل مباراة لحصد الثلاث نقاط حتى نحجز مركزًا متقدمًا في الجدول".

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وأضاف المدير الفني للمقاولون:" ما يميز الفريق هذا الموسم الآداء الهجومي القوي والرغبة الدائمة لدى اللاعبين في إحراز الأهداف وتحقيق الفوز في المباريات حتى لو كان الفريق متأخرًا".

ويواصل المقاولون استعداداته لمواجهة النصر بعد غد الخميس على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز.