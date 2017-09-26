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محمد رمضان مخاطبا الشباب: "ممكن أنزح طرنشات بكل شرف"

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مصراوي Masrawy

محمد رمضان مخاطبا الشباب: "ممكن أنزح طرنشات بكل شرف"

04:36 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

محمد رمضان مخاطبا الشباب

البحيرة – أحمد نصرة:

قال الفنان محمد رمضان مخاطبًا الشباب في مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، إن "الشغل مش عيب وإللي ميعرفش يشتغل في بلده مايعرفش يشتغل في أي بلد تاني".

وأضاف رمضان: "أنا ممكن أنزح طرنشات بكل شرف وفخر طالما في بلدي".

وقدم رمضان عدة نصائح للشباب بالتعاون في أي مشروع صغير بدلاً من الاجتماع على الأفكار التي تضر، مثل الهجرة غير الشرعية التي ضاع بسببها الكثير من الشباب، قائلًا: "الرزاق موجود".

وأوضح رمضان، أنه من أسرة ريفية بسيطة، ولم يكن والده يملك أرض ولا مال، لكنه كان يملك طموحًا حققه بالإصرار والمثابرة، في مجال صعب يعلم الجميع أنه قائم على الواسطة والمحسوبية.

واستطرد: "الراجل الحقيقي هو من يثبت حبه لوطنه بالعمل، اشتغل واسعى بدل ما تقنع أهلك يبيعوا أرضهم لأنك تحلم بسراب وتسافر بلد غير بلدك تقلل كرامتك".

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