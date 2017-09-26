بالصور.. استقبال حار من رجال دين لمحمد رمضان بالبحيرة
بالصور.. استقبال حار من رجال دين لمحمد رمضان بالبحيرة
04:23 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
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البحيرة – أحمد نصرة:
حظي الفنان محمد رمضان، باستقبال مميز من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، بعد أن توجه إليهم، لتحيتهم بمجرد وصوله إلى مجمع دمنهور الثقافي، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية بالبحيرة بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال المؤتمر إن الهجرة غير الشرعية إهانة لكرامة مصر أمام العالم وتشويه لصورة البلاد في الخارج، معلنة تقديم مبادرات عديدة لمواجهة هذه الظاهرة ووضع حلول بديلة لها، مشيرة إلى توفير 2000 فرصة تدريب للشباب بالبحيرة في كل التخصصات للدفع بهم في سوق العمل.
وشهد المؤتمر المقام برعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، تحت عنوان "قبل ما تهاجر فكر وشاور"، جلسة نقاشية مفتوحة بين ضيوفه وعدد من الشباب من أبناء المحافظة.
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