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تعرف على أغنى 10 ملوك في العالم.. نصفهم عرب

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مصراوي Masrawy

تعرف على أغنى 10 ملوك في العالم.. نصفهم عرب

04:36 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

سجن يتحول لفندق في هولندا.. كيف ذلك؟

الألبوم التالى

سجن يتحول لفندق في هولندا.. كيف ذلك؟

كتب - هشام عواض:

تتمتع الأسر الحاكمة في الدول الملكية بالعيش في رفاهية عالية وامتلاك الكثير من الثروات من القصور والسيارات الفارهة وغيرها، وكثيرًا ما جذبتنا أناقة وإطلالة الأميرات مثل ديانا و الملكة رانيا وغيرهن، وهناك ملوك حول العالم يتمتون بثروات تبلغ مليارات الدولارات.

وهناك العديد من الأسر الحاكمة التي تحكم بعض الدول منذ قرون وعقود طويلة، فكونت عبر هذه الفترات ثروات كبيرة من أراضي ومباني ومشاريع تجارية، وبجانب هذا هم لا يدفعون الضرائب. برز منهم 10 هم الأكثر ثراءً في العالم، بحسب موقع "therichest" المختص بشئون الأثرياء.

10 - السلطان قابوس بن سعيد (عمان) وثروته تتراوح من 700 ألف دولار : 7.5 مليار دولار.
9- تميم بن حمد (قطر) وثروته 8.5 مليار دولار.
8- الشيخ صباح بن أحمد وثروته 9 مليار دولار.
7- الملك وليم أليكسندر (هولندا) وثروته 12 مليار دولار.
6- السلطان حاجي حسن (بروناي) وثروته 30 مليار دولار.
5- الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (دبي) وثروته تتراوح ما بين 4 : 30 مليار دولار.
4- الشيخ خليفة بن زايد (أبو ظبي) وثروته تتراوح ما بين 15 : 35 مليار دولار
3- بوميبول أدولياديج (تايلاند) وتتراوح ثروته ما بين 30 : 35 مليار دولار.
2- الملك سلمان بن عبد العزيز () وثروته 50 مليار دولار.
1- الملكة إليزابيث الثانية (بريطانيا) وتتراوح ثروتها ما بين 35 : 75 مليار دولار.

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مصراوي Masrawy

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