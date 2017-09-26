على أنغام النشيد الوطني.. افتتاح مهرجان استقبال طلاب عين شمس الجدد

مصراوي Masrawy

كتب- محمد قاسم:

على أنغام النشيد الوطني، افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى بحضور فتحى الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وسمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

وخلال كلمته الافتتاحية أكد عزت، أن ما تطبقه الجامعة من استراتيجية تقوم على دمج الطلاب في مختلف الأنشطة إنما يستهدف تخريج طالب قادر علي المنافسة علمياً وعمليا نظرا لما توفره من منافذ لصقل شخصية الطالب ليشارك بفاعلية في مختلف العمليات التنموية داخل المجتمع.

فيما قال الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، إن حصول طلاب جامعة عين شمس على الدرع العام لمسابقة "إبداع خمسة" الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة هو انعكاس لاهتمام الجامعة بدعم ورعاية الأنشطة الطلابية في شتي المجالات ولذا أصبحت جامعة عين شمس لؤلؤة الجامعات المصرية بأيدي شبابها المبدع.

وحث "الشرقاوي"، الطلاب الجدد على المشاركة في الأنشطة التي يوفرها اتحاد طلاب الجامعة (الفنية والرياضة والإجتماعية والثقافية) بما يتناسب مع اهتماماتهم وقدراتهم ومواهبهم.

وأكد سمير عبدالناصر، أمين عام الجامعة ومنسق عام المهرجان، أن ما يمارسه الطلاب من أنشطة داخل الجامعة ما هو إلا نموذج مصغر لحياته في المجتمع .داعيا طلاب الجامعة للمشاركة فى الأسر الطلابية المركزية وهما أسرتي "بينا ومن أجل مصر" .

وعن أبرز الأنشطة التي يشهدها المهرجان الذي تستمر فاعلياته حتي 29 من سبتمبر الجاري.

وأشار عبد الناصر، إلى أنها تشمل مباريات كرة قدم خماسي وتنس طاولة ومعارض فنية وعلمية وفاعليات طبية تشمل قياس السكر والضغط والكشف عن فيروس سي ونموذج مصغر لمجلس الوزراء.

شهدت فاعليات افتتاح المهرجان استعراضات لفرق الفنون الشعبية ومواهب غنائية وإلقاء شعر.

كما أجرت قيادات الجامعة جولة تفقدية لـمعرض الكتاب المقام على هامش المهرجان بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب وكافة أجنحة المهرجان التي تشمل مسابقات للشطرنج ومعرضاً للفنون التشكيلية وآخر للمخترعات العلمية.

كما أهدى مجموعة من طلاب الجامعة بورتريه لرئيس الجامعة كهدية تذكارية تقديراً لجهوده في رعايتهم على كافة المستويات.