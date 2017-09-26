بالصور- البحوث الإسلامية يبدأ فعاليات برامج التوعية بمدارس الجمهورية

كتب ــ محمود مصطفى:

بدأ وعاظ الأزهر الشريف، الثلاثاء، قوافل التوعية في المدارس، بالتزامن مع بداية العام الدراسي.

وقال الدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن إطلاق القوافل يأتي إيمانا بأن السبيل الأفضل للمواجهة هو وعي كل مواطن بأهمية دوره في أي موقع ما يؤكد ضرورة العمل والإخلاص وإدراك قيمة الوطن والانتماء والشعور بالمسئولية، وهو ما تركز عليه تلك البرامج مع النشء من الشباب.

وأوضح عفيفي، أن هذه القوافل تنفذ بالتنسيق مع الجامعات والمدارس لإقامة أنشطة ثقافية متنوعة بالتعاون مع المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة للوصول إلى عقول الشباب.