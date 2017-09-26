بالصور- البحوث الإسلامية يبدأ فعاليات برامج التوعية بمدارس الجمهورية
بالصور- البحوث الإسلامية يبدأ فعاليات برامج التوعية بمدارس الجمهورية
04:26 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
رئيس حملة "خطاب": الدول العربية لم تتفق على مرشح واحد لرئاسة "اليونسكو"-
كتب ــ محمود مصطفى:
بدأ وعاظ الأزهر الشريف، الثلاثاء، قوافل التوعية في المدارس، بالتزامن مع بداية العام الدراسي.
وقال الدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن إطلاق القوافل يأتي إيمانا بأن السبيل الأفضل للمواجهة هو وعي كل مواطن بأهمية دوره في أي موقع ما يؤكد ضرورة العمل والإخلاص وإدراك قيمة الوطن والانتماء والشعور بالمسئولية، وهو ما تركز عليه تلك البرامج مع النشء من الشباب.
وأوضح عفيفي، أن هذه القوافل تنفذ بالتنسيق مع الجامعات والمدارس لإقامة أنشطة ثقافية متنوعة بالتعاون مع المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة للوصول إلى عقول الشباب.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الأزهر: رفع أعلام "المثلية الجنسية" في مصر "عار" ولن يمر مرور الكرام
-
"التعليم في يومين": طابور في الشارع وحريق وصراع على المقعد الأول
-
الأزهر يطرح "تطبيق" على الهواتف الذكية لحساب زكاة المال
-
الزراعة توفر 12 مليون وجبة أسبوعياً للتلاميذ في 13 محافظة
إعلان
إعلان