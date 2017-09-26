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الصيادلة تتفق مع "الضرائب"على بنود بروتوكول ضريبة القيمة المضافة

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مصراوي Masrawy

الصيادلة تتفق مع "الضرائب"على بنود بروتوكول ضريبة القيمة المضافة

04:19 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

نقابة الصيادلة

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الضرائب بالنقابة، إنه تم في الاجتماع الأخير مع مصلحة الضرائب الاتفاق على البنود الرئيسة لبروتوكول التعاون المقرر توقيعه بين النقابة ومصلحة الضرائب والخاص بتحصيل ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف فاروق، أنه سيتم الأسبوع المقبل عقد اجتماع آخر مع المصلحة لمراجعة بنود البروتوكول وعرضها بعد ذلك في اجتماع مجلس النقابة العامة لمناقشتها قبل توقيع البروتوكول بشكل نهائي.

وأوضح أن البروتوكول تضمن عدة نقاط أهمها الخصم من المنبع من الموزع باستثناء الأجهزة الرياضية والطبية ولعب الأطفال، إضافة إلى تقديم إقرار شهري صفري علي أن يكون إقرار شهر 12 المقدم في شهر 2 من السنة التالية شاملا للتفصيل العام للمشتريات والضريبة وما تم خصمه وبذلك يعتبر إقرارا سنويا.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضا على إنشاء لجنة من مصلحة الضرائب والنقابة العامة والنقابات الفرعية لتسوية أي متعلقات سابقة أو حالية.

من جانبه، أشاد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة بما تم الاتفاق عليه، وأكد أنه سيتم عرض بنود البروتوكول في اجتماع مجلس النقابة المقبل ليبدي الأعضاء آراءهم ومقترحاتهم ثم عرض البروتوكول على خبراء ومستشارين ماليين.

هذا المحتوى من

Asha

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