أخبار عاجلة

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي يصل من الإمارات بعد زيارة رسمية استغرقت يومين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يصل من الإمارات بعد زيارة رسمية استغرقت يومين

04:16 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

السيسي يصل من الإمارات بعد زيارة رسمية استغرقت يومين

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادما من الإمارات، عقب زيارة رسمية استغرقت يومين لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال الزيارة، القضايا والملفات المشتركة، ومشاريع التعاون الثنائية بين البلدين.

كما حضر السيسي، المجلس الأسبوعي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يحضره كبار الشخصيات من الشيوخ والوزراء، والعديد من الشخصيات العامة وكبار المسئولين والإعلاميين ورجال الأعمال والمواطنين، بالإضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين في أبوظبي.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم: لم نعلم شيئًا عن زيارة وفد من الرئاسة للمدارس اليابانية​

    أخبار

  • وصول جثمان إيمان "أسمن امرأة فى العالم" من الإمارات

    أخبار

  • صحف الثلاثاء تبرز تصريح السيسي: علاقة والإمارات نموذج للتعاون

    أخبار

  • الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات مع الإمارات

    أخبار

إعلان

5662a3621b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا