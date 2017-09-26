السيسي يصل من الإمارات بعد زيارة رسمية استغرقت يومين

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادما من الإمارات، عقب زيارة رسمية استغرقت يومين لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال الزيارة، القضايا والملفات المشتركة، ومشاريع التعاون الثنائية بين البلدين.

كما حضر السيسي، المجلس الأسبوعي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يحضره كبار الشخصيات من الشيوخ والوزراء، والعديد من الشخصيات العامة وكبار المسئولين والإعلاميين ورجال الأعمال والمواطنين، بالإضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين في أبوظبي.​