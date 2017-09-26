رئيس الوزراء يوجه بمراجعة كافة الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لاستعراض ومراجعة الاستعدادات الجارية للتعامل مع موسم الأمطار والسيول لهذا العام.

حضر الاجتماع، وزير التنمية المحلية، ومحافظي: قنا، والاسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وأسيوط، وكفرالشيخ، والمنيا، وممثلى وزارتي الموارد المائية والرى، والتخطيط بالاضافة إلى مسئولى هيئة الارصاد الجوية وإدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة تفعيل منظومة الإبلاغ والإنذار المبكر عن احتمالات سقوط الأمطار، وتحديد المناطق المهددة والأكثر تضرراً في ضوء المناطق المتعارف عليها بخريطة السيول، وذلك بالتعاون والتنسيق بين هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري وفق منهجية علمية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل السريع مع هذه الأحداث.

واستعراض الاجتماع، الاستعدادات والجهود المبذولة في مختلف المحافظات للتعامل مع حالات سقوط الامطار والسيول، وكذا الخطط والسيناريوهات التى يمكن تنفيذها فى حالة وقوع امطار كثيفة وتوافر المعدات والإمكانيات اللازمة للتعامل.

وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بادارة الازمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتفعيل غرف العلميات على مستوى المحافظات فى حالة سقوط الامطار بكثافة وتنفيذ خطط الطوارئ المتفق عليها، مع إعداد تقارير يومية تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الحدث، فضلاً تضمينها مدى شدة الامطار ومساراتها المتوقعة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

ووجه رئيس الوزراء بمراجعة جميع الاستعدادات والأدوار المكلف بها مجموعات العمل للتعامل الفوري فى حالة حدوث الأمطار والسيول، وذلك من خلال القيام بإجراء العديد من عمليات محاكاه لمواجهة أى احداث طارئة والتأكد من مدى جاهزيتهم لتنفيذ السيناريوهات المختلفة، هذا فضلاً عن استمرار التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية للتأكد من توافر مختلف المعدات والادوات اللازمة للتعامل السريع مع تلك الاحداث.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة المراجعة المستمرة لمناسيب الترع والمصارف والتأكد من أن تلك المناسيب تتفق مع احتمالات زيادة المياه بتلك الترع والمصارف نتيجة سقوط الأمطار والسيول، وكذا مراجعة محطات الرفع على مستوى الجمهورية والتأكد من قدرتها على التعامل مع مياه الأمطار.

ووجه رئيس الوزراء، وزارة الري بإيجاد حلول فنية سريعة للتعامل مع التعديات الواقعة على مخر "حجازة" بمركز قوص محافظة قنا. كما طالب محافظ البحيرة بمراجعة الموقف الخاص بقرية "عفونة" تفادياً للاثار التى من الممكن أن تحدث نتيجة الامطارو السيول.