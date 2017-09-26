سويسرا لا تعتزم سن قانون يلزم التلاميذ بمصافحة مدرسيهم

بازل (سويسرا) - (د ب أ):

لا يعتزم البرلمان السويسري سن قانون يلزم التلاميذ بمصافحة مدرسيهم.

ورفض المجلس الوطني السويسري (مجلس النواب) اليوم الثلاثاء مقترحا مقدما من نائبة عن حزب الشعب المحافظ (إس في بي) حول هذا الشأن.

وقالت وزيرة العدل السويسرية زيمونيتا زوماروجا: "الكانتونات بإمكانها تقدير ما هو ضروري ومفيد".

تجدر الإشارة إلى أن المصافحة كنوع من الترحيب في الحصص الدارسية أمر معتاد في سويسرا.

وكان تلميذان مسلمان رفضا العام الماضي مصافحة معلمتهما، ما أثار موجة من الاستياء.

وبرر التلميذان المنحدران من سورية تصرفهم بأن دينهما يحظر عليهما التلامس الجسدي بالجنس الآخر.

وأصرت إدارة المدرسة على أن المصافحة داخل المدرسة جزء من الثقافة المحلية، مؤكدة أن من ينتهك القواعد عليه توقع العقاب.