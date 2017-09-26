مصدر بالتعليم يؤكد صعوبة فتح باب التقديم للمدارس اليابانية اليوم

كتبت- ياسمين محمد:

أكد مصدر مسؤول بوحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، صعوبة فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من قبل، نظرًا لعدم اكتمال فرش المدارس الجاهزة، وتأخير استلام التقرير الخاص المدارس التي انتهى تجهيزها، فضلا عن عدم استلام باقي المدارس من الهيئة الهندسية المشرفة على إنشاء المشروع.

وأكد المصدر أن الوحدة على استعداد لفتح باب التقديم على موقع الوزارة، ولكنها في انتظار تأشيرة الوزير، المتعلقة بهذا الشأن.

ورد عمرو مصطفي مدير وحدة المشروع بالوزارة، على مخاوف أولياء الأمور المتعلقة بـ"عدم قبول أولادهم بهذه المدارس، وعدم إعطائهم الفرصة؛ لتوفير الأماكن لأبناء أصحاب النفوذ والأغنياء"، قائلًا: "إن هذا المشروع لعامة الشعب، كالمدارس الرسمية للغات والدليل ذلك ان المصروفات تتراوح بين 2000 ل4000 جنيه، وهو مبلغ فى متناول الكثير من المصريين"، مؤكدا أن شروط القبول تقتصر على السن والمربع السكني فقط.

وقال مدير وحدة مشروع المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من شروط قبول الطلبة أن يكون من مرحلة "رياض أطفال وحتى الصف الأول" والتحويل من الصف الثاني إلى الصف الثالث الابتدائي من المدارس الرسمية "عربي أو لغات أو أزهرى"، حيث أن قبول "kg1" من سن أربع سنوات، و"kg2" من سن خمس سنوات، والصف الأول الابتدائي سن ست سنوات.

وأكد عمرو أن المدارس تطبق المناهج المصرية، بالإضافة إلى الأنشطة اليابانية المعروفة بـ"التوكاتسو".. كما يوجد في كل فصل دولاب يحفظ فيه كل طالب أمتعته، وتوجد حصيرة كبيرة؛ من أجل الأنشطة الطلابية الجماعية، لافتا إلى أن الدراسة تزيد في المدارس اليابانية بشهرين عن المدارس العادية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق للمدارس المصرية اليابانية اليوم الثلاثاء.

وقال اللواء يسري سالم، إن المدارس الجاهزة لدخولةالخدمة هي: 3 مدارس بالقاهرة "الشروق 1، الشروق 2، والتجمع"، ومدرسة بكل من محافظات: السويس، والمنيا، وأسيوط.