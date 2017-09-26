الاتحاد الأوروبي "يأسف" لإجراء استفتاء استقلال كردستان

بروكسل - (د ب أ):

دعا الاتحاد الأوروبي إلى وحدة العراق وإلى التوصل لـ"حل متفق عليه بصورة متبادلة"، بعد أن أظهر الناخبون في إقليم كردستان العراق تأييدهم للاستقلال.

وجاء في بيان لمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "يناشد الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف بالتحلي بالهدوء وضبط النفس والالتزام المتجدد بحل جميع القضايا المعلقة، عبر الطيف السياسي والاقتصادي، من خلال حوار سلمي وبناء يؤدي إلى حل متفق عليه بصورة متبادلة، في إطار الدستور العراقي".

وذكر الاتحاد الأوروبي إنه كان "يؤكد باستمرار على دعمه الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية"، مطالبا بإلغاء الاستفتاء.

وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي "يعرب عن أسفه لعدم الاستجابة لهذه الدعوات".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن "وحدة العراق مازالت ضرورية"، لإلحاق هزيمة كاملة بمتطرفي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في البلاد.