صرخات محافظ البحيرة على الهواء.. تعرضت لحادث سير خلال مداخلة تليفزيونية

البحيرة – أحمد نصرة:

تعرضت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، لحادث سير على الطريق الصحراوي، خلال مداخلة لها على الهواء أثناء عودتها من اجتماع مجلس المحافظين.

وكانت المحافظ تتحدث عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء لها بمجموعة من الإجراءات خاصة بقرية عفونة التي تضررت من السيول العام قبل الماضي، وفجأة تعالى صراخها، قبل أن تصمت للحظات.

وطمأنت المحافظ المشاهدين قائلة: "فيه عربية خبطتنا بس الحمد لله أنا كويسة".