القبض على 37 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية في دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

قاد اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط، حملة شملت مناطق عدة بمركز كفر البطيخ أسفرت عن ضبط 37 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية إلى جانب ضبط 20 قطعة سلاح، و73 طلقة، كما جرى ضبط 80 جرام "هيروين" بحيازة أحد المطلوبين لدى جهات التحقيق، وكميات أخرى من "البانجو" المخدر بلغت 30 كيلو جرام.

ونجحت الحملة، بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام، في ضبط 8 دراجات نارية دون لوحات معدنية و845 مخالفة متنوعة وتحصيل مبلغ قيمته 54 ألف جنيه.

وأشرف مدير الأمن على مراقبة عدد من البدالين التموينيين وجرى ضبط 16 مخالفة متنوعة، حيث تم ضبط قضية أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 40 كيلو جرام، وقضية بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر المقرر، وحيازة ألعاب نارية محظور تداولها، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضايا لمخابز بدون ترخيص.