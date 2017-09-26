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24 فوجًا سياحيًا يصلون إلى القاهرة

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مصراوي Masrawy

24 فوجًا سياحيًا يصلون إلى القاهرة

04:03 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

24 فوجًا سياحيًا يصلون إلى القاهرة

مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، 24 فوجًا سياحيا من جنسيات مختلفة، قادمين على عدة رحلات طيران لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية بالقاهرة الكبرى والمحافظات السياحية.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، الثلاثاء، إن الأفواج السياحية وصلت علي عدة رحلات طيران أغلبها من شرق آسيا، وتبين أنها تضم ٩٨٥ سائحا، وتابعة لـ ٢٥ شركة سياحة.

وأوضحت المصادر، أنه تم إنهاء إجراءات وصول الأفواج تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار، وأشرفت الجهات المعنية على نقلهم لمقار إقاماتهم بأحد فنادق القاهرة.

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