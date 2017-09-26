24 فوجًا سياحيًا يصلون إلى القاهرة

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، 24 فوجًا سياحيا من جنسيات مختلفة، قادمين على عدة رحلات طيران لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية بالقاهرة الكبرى والمحافظات السياحية.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، الثلاثاء، إن الأفواج السياحية وصلت علي عدة رحلات طيران أغلبها من شرق آسيا، وتبين أنها تضم ٩٨٥ سائحا، وتابعة لـ ٢٥ شركة سياحة.

وأوضحت المصادر، أنه تم إنهاء إجراءات وصول الأفواج تحت إشراف شرطة السياحة بالمطار، وأشرفت الجهات المعنية على نقلهم لمقار إقاماتهم بأحد فنادق القاهرة.