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وزير البيئة: تأسيس "القابضة للقمامة" لا يتطلب قرارًا جمهوريًا

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة: تأسيس "القابضة للقمامة" لا يتطلب قرارًا جمهوريًا

04:02 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

كتب – أحمد علي:

أعلن المهندس خالد فهمى، وزير البيئة الإجراءات التى اتفقت عليها بشأن مبادىء إنشاء الشركة القابضة للقمامة.

وقال فهمي، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الثلاثاء، إن "الشركة ستتكون من عدة شركات مساهمة، خاضعة لقانون الشركات المساهمة، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وبالتالى ليست فى حاجة لقرار جمهورى أو تشريع جديد".

وأضاف: "ستتولى الشركة القابضة أبرام التعاقدات، بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة، موضحا "يجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية".

وأكد أن "جامعو القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة مع مراعاة إبرام تعاقدات عادلة معهم من الناحية الفنية والمادية".

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مصراوي Masrawy

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