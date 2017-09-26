"القومي للطفولة": 87% من الأطفال بين 3 و4 سنوات تعرضوا لعقاب جسدي

القاهرة- (أ ش أ):

قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الأطفال من عمر 3 إلى 4 سنوات، الأكثر عرضة للعقاب الجسدي بنسبة 87.5%.

وأكدت مايسة شوقي، خلال افتتاحها فعاليات ورشة عمل الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال، الثلاثاء، أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بشأن الطفولة والأمومة، الأمر الذي دعا المجلس لتشكيل فريق وطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، يضم في عضويته ممثلين لمختلف الوزارات المعنية، والمؤسسات الدينية، والجهات المعلوماتية، والمجالس المتخصصة، والجمعيات الأهلية، إضافة إلى عدد من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.

وأشارت إلى دراسة أجراها المجلس ومنظمة اليونيسيف عام 2015، للمسح الديموجرافي الصحي لعام 2014، كشف عن تعرض 93% من الأطفال في الفئة العمرية "1-14" سنة لممارسات تأديبية عنيفة، تشمل "الاعتداء النفسي والعقاب البدني" من قبل آبائهم أو مقدمي الرعاية.

وأوضحت مايسة شوقي، أن 78% من الأطفال في الفئة العمرية من عام إلى 14 عاما، تعرضوا لعقاب بدني، و43% منهم تعرضوا لعقاب بدني شديد.

وذكرت الدراسة، أن 64% من الأطفال في الفئة العمرية 13-17 سنة تعرضوا إلى العنف البدني، و78% منهم تعرضوا إلى العنف النفسي، ومعظم حالات العنف هي عنف في المنزل يليه ظاهرة العنف بين الأقران والعنف من قبل المدرسين، حيث يعتبرون العقوبة البدنية والاعتداء النفسي وسيلة شرعية لتحقيق الإنضباط التربوي.

وأكدت الدراسة أن كل 9 من 10 أطفال يتعرضون للممارسات التأديبية العنيفة في المنزل، وكل 8 من 10 أطفال يتعرضون للعقاب البدني في المنزل، وكل 7 من 10 أطفال يتعرضون للعقاب البدني في المدرسة، وكل 1 من 3 طلاب يتعرضون للعنف من أقرانهم بصفة دورية.

وقالت "شوقي" إن المهام الموكلة إلى الفريق الوطنى لمناهضة العنف، تتمثل في اقتراح السياسات والاستراتيجيات المطلوبة للقضاء على العنف ضد الأطفال.