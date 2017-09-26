محمد رمضان للشباب: «من يهرب من وطنه معندهوش أصل»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الفنان محمد رمضان: إن "الرجل الحقيقي هو من يثبت حبه لوطنه بالفعل، وبدلاً من ان تقنع أهلك أن يبيعوا أرضهم لأنك تحلم بسراب وتسافر بلد غير بلدك تقل كرامتك، ومن يتكبر على العمل في وطنه يُجبر على أفعال مهينة".

وأضاف "رمضان" خلال كلمته بمؤتمر الحملة القومية للهجرة غير الشرعية تحت عنوان "قبل ما تهاجر.. فكر وشاور" الذي ينظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة النائبة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب ومقرر فرع البحيرة، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم – وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وذلك بمجمع دمنهور الثقافي، أن الرجال أفعال وليس أقوال، وإثبات حبك لوطنك يجب أن يكون بالفعل وليس بالهروب للمجهول".

وتابع أن العمل ليس عيبًا، ومن لا يستطيع العمل في بلده لا يعرف العمل في أي بلد آخر، مضيفًا "أنا ممكن أنزح طرنشات في بلدي شرف وفخر لي لأن أعمل في بلدي".

شاهد أيضا

وأكد الفنان أنه من أسرة بسيطه لم يكن لوالده 10 جنيهات في البنك أو قيراط أرض، لكن كان عنده طموح وفي مجال صعب جداً والكثيرين يعلمون أنه قائم على المحسوبيات والواسطة، لكن أنا من أسرة ريفية ابنها حدد هدفه مبكرًا، ودعمتني أمي.

واستطرد بالقول: "من سافر وعاد بنى بيت مقارنة بمن سافروا وماتوا أو ضاعت أحلامهم تجدوها نسبة ضئيلة جدًا، وكيف تبدأ حياتك بطريقة غير شرعية؟"، مطالبًا الشباب بالتعاون في أي مشروع صغير بدلاً من الاجتماع على الأفكار التي تضر، مثل الهجرة غير الشرعية التي ضاع بسببها الكثير من الشباب، والرزاق موجود،"، منوهًا إلى أنه بدأ حياته في ظل ظروف صعبة، ولم يكن هناك رئيساً للدولة، فالنجاح ليس مرتبطًا بالظروف الاقتصادية.

واختتم "أنا دخلت الجيش وأنا عندي 28 سنة لأن الجامعة كانت تؤجل لي، والتجنيد صلة رحم بينك وبين الوطن، وحق للوطن ولا أريد بعد 20 سنة أتكلم عن وطني ويخرج لي شخص يقول لي أنت خدمت في الجيش ولا لأ، وقتها سيكون شكلي وحش جدًا"، بحسب تعبيره، مؤكدًا أن الشخص الذي يسهل استقطابه لأي أفكار سلبية أو تطرف هو الضعيف اليائس الذي ليس لديه إيمان بالله واعلم أن رزقك مكتوب بعد السعي، والصبر أتى قبل السعي، ومن يهرب من وطنه ويُلقي بنفسه في الهجرة غير الشرعية "معندهوش أصل".