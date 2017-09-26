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محمد رمضان في مؤتمر عن الهجرة: العمل داخل مصر أفضل ولو كان غسيل أطباق

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محمد رمضان في مؤتمر عن الهجرة: العمل داخل مصر أفضل ولو كان غسيل أطباق محمد رمضان في مؤتمر عن الهجرة: العمل داخل مصر أفضل ولو كان غسيل أطباق

التحرير

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افتتحت، اليوم الثلاثاء، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج يرافقها الفنان محمد رمضان والنائبة أمل زكريا قطب مقرر فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، بحضور اللواء مجدى عناني السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة نائبا عن المحافظ والنواب، مؤتمر الهجرة الغير شرعية تحت عنوان "قبل ما تهاجر.. فكر وشاور" بمجمع دمنهور الثقافي.

وتم خلال الموتمر إطلاق عدد من المبادرات لتدريب وتأهيل الشباب، حيث أدارت الوزير نبيلة مكرم حوارًا مفتوحًا مع الشباب عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، وخاصة أن محافظة البحيرة أهم شريك في الهجرة غير الشرعية. 

مؤتمر الهجرة

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هذا و أكدت "مكرم" على التنسيق الكامل بين الوزارة ووزارتي الصناعة والتجارة والتربية والتعليم، لتنفيذ مبادرة وزارة الهجرة لتدريب ألفي شاب في كل محافظة لإلحاقهم بسوق العمل، على أن تكون بداية انطلاق المبادرة من محافظة البحيرة.

من جانبه صرح الفنان محمد رمضان، أثناء مشاركته في وقائع المؤتمر، أن العمل داخل أفضل بكثير من العمل بالخارج حتى ولو كان "غسيل أطباق".

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التحرير

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