الرقابة الإدارية ترصد مخالفات في مخرات السيول ببني سويف (صور)

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شنت هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لتفقد مخرات السيول، والوقوف على استعداداتها لمواجهة السيول.



شملت الحملة تفقد مخرات (أبوصالح، سنور، وادي غراب، غياضة الشرقية، بياض العرب)، وتم رصد محطة تخفيض جهد كهربائي، وبرج شبكة محمول داخل أحواض التجميع بمخر بياض العرب، فتم توجيه الجهات المعنية بتعلية قاعدة المحطة والسور الخاص بها، وإحالة الجهات التي أصدرت تراخيص شبكة المحمول بجهاز مدينة بني سويف الجديدة للتحقيق.



وفي مخر وادي غراب، تبين مرور بعض مواسير مياه الري داخل المخر، وتم توجيه الأجهزة المعنية بسرعة إزالتها، وإحالة المهندس الفني المشرف على المنطقة للتحقيق.

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وأشاد أعضاء الحملة باستعدادات مديرية الري من تطهير المخرات باستخدام أحدث المعدات، وإقامة المعابر حول الطرق، وإزالة المخلفات على جانب المناطق المعرضة للسيول.