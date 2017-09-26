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محافظة قنا يكشف لـ«التحرير» خطة الاستعداد للسيول

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محافظة قنا يكشف لـ«التحرير» خطة الاستعداد للسيول محافظة قنا يكشف لـ«التحرير» خطة الاستعداد للسيول

التحرير

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أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة لاتخاذ التدابير اللازمة مبكرا؛ للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. 

وقال "الهجان"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه تم شراء عدد من الهواتف التي تعمل عبر الأقمار الصناعية؛ لاستخدامها في أعمال الإنقاذ في المناطق النائية، إضافة إلى شراء دراجات مائية لاستخدامها في إنقاذ المواطنين حالة حدوث السيول.

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أشار محافظ قنا إلى وجود 12 من مخرات السيول، تم التأكد من خلوها من أي عوائق، علاوة على تواجد المشرفين والمهندسين المسؤولين في مناطق وادي قنا ومخرات السيول لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، لافتا بأنه تم تشكيل غرف عمليات مختلفة في المديريات والوحدات الصحية المحلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، تم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التضامن الاجتماعي، أن المديرية استعدت لموسم السيول بمراجعة الأرصدة الحيوية ومهمات إقامة معسكرات الإيواء ونقاط الإغاثة، وتجهيز كميات كبيرة من البطاطين والأدوية؛ تحسبا لحدوث أي طوارئ بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.

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التحرير

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