رئيس حملة "خطاب": الدول العربية لم تتفق على مرشح واحد لرئاسة "اليونسكو"- صور

كتبت- هاجر حسني:

تصوير- علاء القصاص:

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ومدير حملة السفيرة مشيرة خطاب للترشح لرئاسة اليونسكو، إن هناك 57 دولة ممثلة في المجلس التنفيذي لليونسكو منها 13 دولة إفريقية، و4 دول عربية من المشرق العربي هم: العراق، ولبنان وقطر، ومصر، وسيكون التصويت سري ولن تشهد الانتخابات تصفيات.

وأضاف العرابي، خلال مؤتمر دعم مشيرة خطاب رئيسة لليونيسكو، والذي عقدته الهيئة العامة للاستعلامات، الثلاثاء: "كان من المفترض أن نصل لتأييد مرشح عربي واحد لمنصب رئيس اليونسكو يحظى بتأييد من جامعة الدول العربية، ولم نستطع إقناع الدول العربية الأخرى بالالتفاف حول مرشح واحد وكل دولة تمسكت بمرشحها وهذا يضعف الانتخابات لصالح الدول العربية لأنها تمثل تفتيت للأصوات".

وعن إغلاق مكتبات الكرامة وحجب عدد من المواقع الإليكترونية، وكيفية تأثير ذلك على الانتخابات، أوضح العرابي أن هذه موضوعات خاصة بالأمن المصري وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات يتم شرح ذلك للخارج، لافتّأ إلى أن هذا أمر يحدث في كل العالم ففي ألمانيا تم حجب عدد من المواقع قبل الانتخابات، ولذلك فهذه الأمور لها طبيعتها الداخلية، بحسب قوله.

ورد رشوان على ذلك، قائلًا: "غلق مكتبتين بشكل قانوني أمام الآلاف من المكتبات المتواجدة لا يمكن أن نضعه في مواجهة الانتخابات على مقعد اليونسكو، متابعًا "أنا شديد التعاطف مع إغلاق أي مكتبة أو مصادرة أي صحيفة، ولكن إذا كان ذلك بشكل قانوني لابد أن نتبع وقتها المسار القانوني، ومتهيألي البلد دي بثقافتها أكبر بكثير من مكتبتين".